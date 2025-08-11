Çankırı’nın Kızılırmak ilçesinde balık tutarak keyif yapmak isteyen 17 yaşındaki genç, nehre düşerek hayatını kaybetti.

Olay, 9 Ağustos’ta Kızılırmak ilçesinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, balık tutmak için arkadaşıyla birlikte nehre açılan 17 yaşındaki Ramazan Taş, dengesini yitirerek suya düştü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin arama çalışmasının ardından gencin cansız bedeni sabah saatlerinde bulundu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.