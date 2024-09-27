Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil firmasının kapanmasının ardından mağdur olan işçileri ziyaret etti.

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın kapanmış olmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Irgatoğlu, şu açıklamalarda bulundu: “Dün akşam itibariyle konuyla ilgili aldığımız bilgiler sonrasında organize sanayi bölgemizdeki firmaya gittik. Mağdur olan işçi kardeşlerimizle görüştük ve yanlarında olduğumuzu ifade ettik.”

Irgatoğlu, işçi kardeşlerinin haklarının korunması konusundaki iradelerinin net olduğunu vurgulayarak, “İşçi kardeşlerimizin yaşadığı bu mağduriyet hepimizi derinden etkiledi. Onların sesine kulak veriyoruz ve gereken tüm adımları atacağız. İşçilerimiz bu zorlu süreçte asla yalnız kalmayacak. Haklarını almak için her türlü hukuki desteği sağlayacağız” dedi.

Bölgede istihdamı artırıcı teşviklerin güçlendirilmesi konusunda da çalışmaların devam ettiğini belirten Irgatoğlu, bu desteklerin, işçilerin mağduriyetini gidermeye yönelik önemli bir adım olacağını ifade etti.

Irgatoğlu, işçilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve işsizlik sorunuyla mücadele konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.