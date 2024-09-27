İleri Gazetesi olarak mağdurların ismini açıklamaktan kaçındığı bu uygulamanın detaylarını okurlarımız için araştırdık.

TOST UYGULAMASI NASIL ÇALIŞIYOR?

Mağdurlardan edindiğimiz bilgiye göre Tost ve benzeri sanal saadet zinciri uygulamalarının çalışma mantığı şu şekilde:

Tost uygulaması gibi uygulamalar Google Play Store ve Apple Store gibi resmi uygulama mağazalarında bulunmuyor. Üçüncü taraf uygulama olarak kullanıcının programı telefonda kullanabilmesi için öncelikle bir internet adresi bağlantısı (link) alması gerekiyor.

Genellikle çevresinden “Tost uygulaması sayesinde çok para kazandığını” söyleyen bir başka kullanıcının yönlendirmesiyle saadet zincirine katılmaya ikna olan kullanıcı adayına Whatsapp veya SMS yoluyla telefon programı bağlantısı gönderiliyor.

Burada önemli olan kullanıcı referansı. Sistem bir piramit şeklinde ilerlediği için kullanıcıların üye yaptığı kullanıcı sayısına göre gruplar halinde para kazanma vaadi sunuluyor.

Örneğin, 10 yeni üyeyi sisteme dahil eden bir Tost uygulaması kullanıcısı, bu 10 üyenin yaptığı işlemlerden günlük ek kazanç sağlıyor. Sistem piramit şeklinde büyüyor. Kullanıcı kendi altına ne kadar fazla üye yaparsa uygulamadan o kadar çok gelir elde ediyor.

TOST GİBİ UYGULAMALAR KRİPTO PARA KULLANILIYOR

Telefonunda Tost uygulaması kullanmaya başlayan yeni üye öncelikle kripto para işlem platformlarından birine kayır olup bir kripto (dijital para) hesabı açmak ve kripto cüzdanı oluşturmak zorunda. Çünkü sistem Türk lirası, dolar veya euro gibi piyasada işlem gören para birimleri ile çalışmıyor.

Uzmanlar, kripto paranın takibinin zor olduğu ve dünya üzerinde transferinin hızlı gerçekleşmesi nedeniyle Tost gibi uygulamaların gerçek para yerine kripto para kullandığını ifade ediyorlar.

Kripto para cüzdanı oluşturan yeni kullanıcı kripto para işlem platformundaki hesabına para gönderiyor. Gönderdiği parayı kripto para birimi olan, kriptonun doları olarak bilinen ve karşılığı Amerikan doları olan Tether (USDT)’ye dönüştürüyor.

Kullanıcı bundan sonraki işlemlerini Tether üzerinden yapıyor. Kripto cüzdanını Tost uygulamasına bağlıyor ve uygulamanın günlük verdiği görevleri gerçekleştiriyor.

TOST UYGULAMASINDA PARA NASIL KAZANILIYORDU?

Tost uygulaması günlük ortalama dört görev veriyor. Bu görevler genellikle video izleme, bir alışveriş yapma, kripto madenciliği yapma gibi görevler.

Çoğunlukla günlük birkaç video izleyen Tost uygulaması üyesine günlük dolar karşılığı kazanç vaat ediliyor. En az 50 dolar ile sisteme üye olacağı söylenen kullanıcıya 100 dolar karşılığında günlük 10 dolar kazanacağı söyleniyor. Kazanç miktarı kullanıcının üye yapan ekip lideri veya para miktarına göre değişiyor.

TOST UYGULAMASI VİP SEVİYESİ NEDİR?

Tost uygulaması kullanıcısı uygulamaya para transferi yaptıkça, uygulamanın talimatları doğrultusunda verilen günlük görevleri yerine getirdikçe ve en önemlisi de yeni üyeleri sisteme kattıkça VİP seviyesi kazanıyor.

VİP1’den uygulamaya giriş yapan Tost kullanıcısı VİP6’ya kadar yükselebiliyor. VİP seviyesi arttıkça daha fazla para kazanan Tost kullanıcısı etrafındaki

EKİBE ÜYELERİNİ ÇOĞALTMAK İÇİN PARA VERENLER OLMUŞ!

İleri Gazetesi olarak araştırmalarımız sonucunda Tost mağdurlarından hiçbir yerde duyamayacağınız bazı detaylara ulaştık.

VİP seviyesini yükseltmek ve altında bulunan üye sayısını arttırmak isteyen ekip lideri olarak tanımlayabileceğimiz kıdemli üyeler, yeni üye yapmak istediği kişilere elden para vererek uygulamaya dâhil olmalarını istedikleri iddia ediliyor.

Örneğin, kendi referansı ile Tost’a üye olması için 100 dolar verilen yeni üye adayı bu para ile sisteme kayır oluyor. Kendisine ait olmayan 100 dolardan belirli bir miktar kazanç sağlayan yeni üye sonrasında kendini üye sisteme dâhil eden kıdemli üyenin verdiği 100 doları iade ediyor.

Kolay kazancı gören yeni üye bu kez sisteme kendi parasını da katıyor ve çark bu şekilde dönmeye devam ediyor.

TOST UYGULAMASI NASIL PATLADI?

Tost gibi uygulamalar havuzda yüklü miktarda para biriktirdikten sonra üyelerine “kampanya” adı altında indirimler sunuyor. Örneğin Tost uygulaması çökmeden yaklaşık bir hafta önce üyelerine yatırdıkları para kadar para ödeyeceği vadinde bulundu.

123 dolar yatıran üyelere 123 dolar bonus verileceğini duyurdu. Aynı şekilde bin dolara karşılık bin dolar bonus alacağı umuduyla elindeki avucundaki parayı yatıran binlerce Tost üyesi paralarını siteme yatırdıktan sonra bir daha çekemedi.

Kolay para kazanmak için sıraya giren binlerce kullanıcının Tost macerası bonus kampanyası ile son bulmuş oldu.

TOST UYGULAMASI PONZİ DOLANDIRICILIĞI YÖNTEMİNİ KULLANDI

Ponzi şeması veya Ponzi sistemi, yüksek kâr getiren bir üretim varmış gibi göstererek yatırımcıları sisteme katmayı amaçlayan ve ilk yatırım yapanlara ödemenin sisteme sonradan katılanların parasıyla yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemidir.

Ortada yüksek kâr getiren bir üretim olduğu, bu üretim sayesinde yatırımcılara para ödendiği iddia edilir ve bu sayede sisteme yeni yatırımcılar çekmeye çalışılır. Ponzi şemasına katılımlar bittiği zaman, ortada kâr getiren bir üretim olmadığı için yeni yatırım yapanlara ödeme yapılamaz, sistem çöker ve ponzi şeması sonlanır.