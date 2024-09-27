Türkiye'de binlerce mağduru ortaya çıkan ve ilk haberi İleri Gazetesinde yayımlanan Tost uygulamasını tanıtmak amacıyla geçtiğimiz aylarda Yozgat'ta bir toplantı düzenlendiği öğrenildi.

Hızla yayılan ve kısa sürede yüksek kazanç vaadiyle dikkat çeken bu sistemin katılımcılarına finansal sorunlar yaşatırken geçmişte Yozgat’ta gizli kapaklı bir toplantı yapıldığı bilgisine ulaştık.

Tost’un bir Yozgat temsilcisi ise, toplantıda uygulamanın kazandırdığını vurgulayarak video paylaştı.

Tost’un Yozgat temsilcisi videoda, “Tost bir ticaret platformu, gerçekten harika, tost ile kazamaya devam ediyoruz” şeklinde konuşuyor.

YOZGAT'IN GÖBEĞİNDE SALON KİRANLANDI

Edindiğimiz bilgilere göre toplantının Yozgat merkezde herkes tarafından bilinen bir mekânda, gizlilikle yapıldı.

"Tost" uygulamasına yüksek meblağlarda para yatıran üyelerin ve sistemi başkalarına tanıtarak üye sayısını artıran grup temsilcilerinin davet edildiği toplantı, sınırlı bir katılımcı listesiyle gerçekleştirildi.

Toplantıya yalnızca özel davetiye ile giriş yapılabildiği ve katılımcıların isimlerinin önceden belirlenmiş olduğu da gelen bilgiler arasında.

TOST'ÇULARA HEDİYE DAĞITILDI

Yemekli olarak organize edilen toplantıda, katılımcılara uygulamayla ilgili detaylı bilgiler sunulduğu ve çeşitli değerli hediyeler verildiği öğrenildi.

Verilen hediyeler arasında, dünya genelinde tanınan, insanların satın alabilmek için kuyruğa girdiği bir markanın oldukça pahalı bir akıllı telefon modelinin de yer aldığı kaydedildi.

SAADET ZİNCİRİ ENDİŞESİ

Vatandaşların, kısa sürede büyük kazanç elde etme umuduyla sisteme para yatırdığı, ancak para çekme aşamasında ciddi sıkıntılarla karşılaştığı Tost uygulamasına Yozgat’ta birçok kişinin para yatırdığı ve oldukça yüksek meblağlarda para kaybedildiği söyleniyor.

Yetkililerin bu tip girişimlere yönelik tedbir alıp almayacağı merakla bekleniyor.