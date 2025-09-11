Rapora göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yağışlı hava etkili olacak. Özellikle Kars, Ardahan ve Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Tokat ve Van çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yağışların özellikle Kars, Ardahan ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. MGM, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Hava Sıcaklıkları Düşüyor

Tahminlere göre, kuzeydoğu bölgelerde sıcaklıklar biraz azalacak. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Rüzgârın;

Doğu Akdeniz’in iç kesimleri,

Doğu Anadolu’nun güneybatısı,

Güneydoğu Anadolu’nun batısı

bölgelerinde kuzey yönlerden, Hakkari çevresinde ise güney yönlerden kuvvetli (saatte 40–60 km) eseceği bildirildi.

Marmara ve Ege’de Yaz Havası

Yağışların kuzeydoğu ve iç bölgelerde etkili olacağı bugünlerde, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da ise güneşli ve sıcak hava hakim olacak.

İstanbul: 29°C

İzmir: 34°C

Manisa: 36°C

Diyarbakır: 32°C

olarak ölçülecek.

İl İl Beklenen Hava Durumu

Marmara

İstanbul: 29°C – Parçalı ve az bulutlu

Edirne: 33°C – Parçalı ve az bulutlu

Kırklareli: 31°C – Parçalı ve az bulutlu

Çanakkale: 35°C – Parçalı ve az bulutlu

Ege

İzmir: 34°C – Az bulutlu ve açık

Manisa: 36°C – Az bulutlu ve açık

Denizli: 35°C – Az bulutlu ve açık

Afyonkarahisar: 27°C – Az bulutlu ve açık

Akdeniz

Adana: 36°C – Az bulutlu ve açık

Antalya: 36°C – Az bulutlu ve açık

Hatay: 33°C – Az bulutlu ve açık

Burdur: 32°C – Az bulutlu ve açık

İç Anadolu

Ankara: 26°C – Az bulutlu ve açık

Konya: 28°C – Az bulutlu ve açık

Eskişehir: 28°C – Az bulutlu ve açık

Yozgat: 23°C – Az bulutlu ve açık

Doğu ve Güneydoğu

Kars: Sağanak yağış, yer yer kuvvetli

Ardahan: Sağanak yağış, yer yer kuvvetli

Artvin (iç kesimler): Sağanak yağış, yer yer kuvvetli

Van: Yerel sağanak

Hakkari: Rüzgâr güneyden kuvvetli

Vatandaşlara Kritik Uyarı

Meteoroloji, özellikle Kars, Ardahan ve Artvin’de yaşayan vatandaşları kuvvetli sağanak nedeniyle uyararak, “Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun” açıklamasında bulundu.