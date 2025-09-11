Rapora göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yağışlı hava etkili olacak. Özellikle Kars, Ardahan ve Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.
Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Tokat ve Van çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Yağışların özellikle Kars, Ardahan ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. MGM, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
Hava Sıcaklıkları Düşüyor
Tahminlere göre, kuzeydoğu bölgelerde sıcaklıklar biraz azalacak. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik öngörülmüyor.
Rüzgârın;
Doğu Akdeniz’in iç kesimleri,
Doğu Anadolu’nun güneybatısı,
Güneydoğu Anadolu’nun batısı
bölgelerinde kuzey yönlerden, Hakkari çevresinde ise güney yönlerden kuvvetli (saatte 40–60 km) eseceği bildirildi.
Marmara ve Ege’de Yaz Havası
Yağışların kuzeydoğu ve iç bölgelerde etkili olacağı bugünlerde, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da ise güneşli ve sıcak hava hakim olacak.
İstanbul: 29°C
İzmir: 34°C
Manisa: 36°C
Diyarbakır: 32°C
olarak ölçülecek.
İl İl Beklenen Hava Durumu
Marmara
İstanbul: 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Edirne: 33°C – Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale: 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Ege
İzmir: 34°C – Az bulutlu ve açık
Manisa: 36°C – Az bulutlu ve açık
Denizli: 35°C – Az bulutlu ve açık
Afyonkarahisar: 27°C – Az bulutlu ve açık
Akdeniz
Adana: 36°C – Az bulutlu ve açık
Antalya: 36°C – Az bulutlu ve açık
Hatay: 33°C – Az bulutlu ve açık
Burdur: 32°C – Az bulutlu ve açık
İç Anadolu
Ankara: 26°C – Az bulutlu ve açık
Konya: 28°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir: 28°C – Az bulutlu ve açık
Yozgat: 23°C – Az bulutlu ve açık
Doğu ve Güneydoğu
Kars: Sağanak yağış, yer yer kuvvetli
Ardahan: Sağanak yağış, yer yer kuvvetli
Artvin (iç kesimler): Sağanak yağış, yer yer kuvvetli
Van: Yerel sağanak
Hakkari: Rüzgâr güneyden kuvvetli
Vatandaşlara Kritik Uyarı
Meteoroloji, özellikle Kars, Ardahan ve Artvin’de yaşayan vatandaşları kuvvetli sağanak nedeniyle uyararak, “Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun” açıklamasında bulundu.