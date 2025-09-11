Murat Güneş Kimdir?

Gece yarısı Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararlarıyla Türkiye’de birçok ilde önemli değişiklikler gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Polis Başmüfettişi Murat Güneş, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirilen atamalar, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde büyük yankı uyandırdı. Resmî Gazete’de yayımlanan karar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri uyarınca yürürlüğe girdi.

İçişleri Bakanı Mehmet Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ve takdirleriyle hazırlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararnamesi’nin yayımlandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, yapılan atamaların Emniyet teşkilatının hizmet kalitesini daha da artırmayı hedeflediğini ifade etti.