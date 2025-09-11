Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararıyla Şırnak İl Emniyet Müdürü olarak göreve başlayan Volkan Sazak’ın kim olduğu merak ediliyor.

Volkan Sazak Kimdir?

Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararlarıyla Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’ne yeni bir isim atandı. Polis Başmüfettişi Volkan Sazak, resmi olarak Şırnak Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan bu atamalar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yürürlüğe girdi. Resmî Gazete’de yayımlanan kararlar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2. ve 3. maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ve takdirleriyle Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararnamesi’nin yayımlandığını duyurdu.