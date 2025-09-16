Bu ülkede gerçekleri
Göreceklere merhaba
Zoru göğüsler erleri
Gereceklere merhaba
Düşünerek sen atanı
Kurtar şerefle vatanı
Mezarda şehit yatanı
Soracaklara merhaba
Çiftçi memur ve esnafa
Önce gayret sonra sefa
Vatan millet için kafa
Yoracaklara merhaba
ALLAH için din imanı
Yükselsin resulün şanı
Gerekirse malı canı
Vereceklere merhaba
Yalan ve talana karşı
Titretmeyelim biz arşı
Kafire karşı savaşı
Duracaklara merhaba
İdris seçme ağa beyi
Kaldıralım bu ilkeyi
İslam yoluna ülkeyi
Kuracaklara merhaba