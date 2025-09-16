Bu ülkede gerçekleri
Göreceklere merhaba
Zoru göğüsler erleri
Gereceklere merhaba

Düşünerek sen atanı
Kurtar şerefle vatanı
Mezarda şehit yatanı
Soracaklara merhaba

Çiftçi memur ve esnafa
Önce gayret sonra sefa
Vatan millet için kafa
Yoracaklara merhaba

ALLAH için din imanı
Yükselsin resulün şanı
Gerekirse malı canı
Vereceklere merhaba

Yalan ve talana karşı
Titretmeyelim biz arşı
Kafire karşı savaşı
Duracaklara merhaba

İdris seçme ağa beyi
Kaldıralım bu ilkeyi
İslam yoluna ülkeyi
Kuracaklara merhaba