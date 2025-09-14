Galatasaray’ın yeni transferi Milli kaleci Uğurcan Çakır, Süper Lig’deki Eyüpspor maçı sonrasında yaptığı üzücü açıklamalarıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’da yaşayan 12 yaşındaki Serikli kuzeni Mehmet Demirhan’ın hayatını kaybettiğini söyleyen Çakır, çok üzgün olduğunu ifade etti.

Mehmet Demirhan Neden Öldü?

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde okul bahçesinde bir anda fenalaşan Uğurcan Çakır’ın kuzeni 6. sınıf öğrencisi Mehmet Demirhan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hakan Demirhan ile Tuğba Demirhan çiftinin genç yaştaki çocuklarının erken ölümü ailesini ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Kalbine yenik düşen Demirhan’ın cenazesi Antalya’nın Serik ilçesinde Akbaş mahallesi mezarlığına defnedildi.

Eyüpsppor ile oynanan mücadele sonrasında açıklama yapan Çakır, “İki gün önce kuzenimi kaybettim. Benim için buruk bir sevinç oldu. O da Galatasaraylıydı. Antalya’da cenazesi oldu fakat maçtan dolayı katılamadım. Beni bu formayla görmeyi çok istiyordu, transferimden sonra çok mutlu olmuştu. Nasip olmadı. Bu galibiyeti ona armağan ediyorum. Bütün ailemin başı sağ olsun” şeklinde konuştu.

Mehmet Demirhan Kimdir?

Uğurcan Çakır’ın kuzeni olan, Hakan Demirhan ile Tuğba Demirhan çiftinin dünyaya getirdiği 6. sınıf öğrencisi Mehmet Demirhan; Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde okul bahçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.