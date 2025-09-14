Üniversite öğrencilerinin yakından takip ettiği Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularına dair açıklama henüz gelmedi. Yurt başvurularının tamamlanmasının ardından gözler bu kez burs ve kredi sürecine çevrildi.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

KYK burs ve kredi başvuruları yalnızca E-Devlet sistemi üzerinden alınacak. Öğrenciler, kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuru sırasında;

Eğitim bilgileri,

Aile gelir durumu,

Kardeş sayısı,

Ailenin yaşadığı şehir ve benzeri sosyoekonomik veriler sisteme girilecek.

Başvuruların tamamlanmasının ardından KYK, öğrencilerin bilgilerini farklı kurumlarla çapraz sorgulama yöntemiyle inceleyecek. Sonuçlar yine E-Devlet üzerinden ilan edilecek.

KYK Ödemeleri Ne Kadar Olacak?

2025-2026 eğitim döneminde öğrencilere ödenecek burs ve kredi tutarları henüz açıklanmadı.

2024-2025 eğitim döneminde ödenen miktarlar ise şu şekildeydi:

Lisans ve ön lisans öğrencilerine 2.000 TL,

Yüksek lisans öğrencilerine 4.000 TL,

Doktora öğrencilerine 6.000 TL.