TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı, uzun süredir izleyiciyi ekrana kilitleyen, aile ve Anadolu sıcaklığını işleyen dizilerden biri. 172. bölümle başlayan yeni sezonda Baklavacı Kahraman karakteri, Gedelli kasabasına renk katan isim olarak öne çıktı. Esnaf hayatına dahil olan Kahraman, neşesi ve esprili tavırlarıyla kasabada yepyeni bir dinamizm yarattı. Özellikle Dişçi Musa ile olan tatlı atışmaları, izleyiciye kahkaha dolu sahneler sunuyor.

Baklavacı Kahraman Kimdir?

Baklavacı Kahraman, dizide Gedelli kasabasının yeni esnaflarından biri olarak hikâyeye dâhil oluyor. Sıcakkanlı, esprili ve yer yer muzip tavırlarıyla izleyicinin gönlünü kazanan Kahraman, kasabanın günlük yaşamına eğlenceli bir enerji katıyor. Karakter, kasabanın geleneksel dokusuna yeni bir soluk getirirken özellikle esnaf sahnelerinde yarattığı diyaloglar ve rekabet ortamı, dizinin komedi tarafını daha da güçlendiriyor. Kahraman’ın kasaba halkıyla kurduğu dostluklar, ilerleyen bölümlerde yeni hikâyelerin kapısını aralayacak gibi görünüyor.

Kahraman’ı Kim Canlandırıyor?

Baklavacı Kahraman karakterine hayat veren isim, tiyatro ve dizi dünyasının deneyimli oyuncusu Tuna Orhan. Hem sahne hem kamera önündeki başarısıyla tanınan Orhan, karaktere kattığı doğal oyunculukla dizinin beğenilen yeni yüzü oldu.

Tuna Orhan Kimdir?

Tuna Orhan, 21 Ocak 1966’da Almanya’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunu olan Orhan, 1982’de Bakırköy’de İdil Abla Çocuk Tiyatrosu’nda oyunculuğa başladı. 1993 yılından bu yana Antalya Devlet Tiyatrosu’nda görev yapan oyuncu, sahne sanatlarında büyük bir birikime sahip.

1.78 cm boyunda ve 77 kilo olan Tuna Orhan, tiyatroculuğunun yanı sıra dizi ve sinema projelerinde de rol aldı. Mustafa Uğurlu ve Ahmet Uğurlu’nun öz dayısıdır. Bugüne kadar 25 tiyatro oyununda müzik yaptı, aralarında Gol Kralı Sait Hop Sait, Kelebekler Özgürdür ve Şarkıcı gibi eserler bulunuyor.

Rol Aldığı Dizi Ve Filmler

Tuna Orhan, televizyon izleyicisinin hafızasında özellikle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki “Servet” karakteriyle yer etti. Bunun yanı sıra Hekimoğlu’nda Salih Çağlar, Baraj’da Ekrem, Yalan Dünya’da Tufan karakterleriyle de akıllarda kaldı. Vizontele Tuuba, Hokkabaz, Memleket Meselesi, Ay Lav Yu Tuu, Hep Yek serisi ve Çalgı Çengi gibi filmlerde rol aldı.

Ödülleri

18. Uluslararası Altın Koza Film Festivali (2011) – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Memleket Meselesi)

18. Ankara Film Festivali (2007) – Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu (Hokkabaz)