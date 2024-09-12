2014 yılında yaşanan Soma maden faciası sonrası bir madenci yakınına saldıran Yusuf Yerkel, yeni göreviyle gündemde. Yusuf Yerkel kimdir ve yeni görevi ne? İşte detaylar…

Türkiye kamuoyunun yakından tanıdığı Yusuf Yerkel, 1981 doğumludur ve ekonomi ile siyaset bilimi alanlarında uzmanlaşmıştır. İngiltere’de bulunan prestijli School of Oriental and African Studies (SOAS) Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparak akademik kariyerini pekiştirmiştir. Özellikle ekonomi, siyaset ve uluslararası ilişkiler konularında kendini geliştiren Yerkel, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini yönlendiren ekiplerde görev almış ve danışmanlık yapmıştır.

Yusuf Yerkel, 2014 yılında yaşanan Soma maden faciası sonrası bir madenci yakınına yönelik saldırısı ile geniş kesimlerce tanındı. O dönem Başbakanlık danışmanı olan Yerkel, bu olayın ardından ağır eleştirilere maruz kaldı ve görevinden istifa etti. Ancak, akademik ve bürokratik çalışmalarını sürdürerek ekonomi ve uluslararası ilişkiler alanlarındaki uzmanlığını pekiştirmeye devam etti.

Son dönemlerde Yerkel’in Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) koordinatör olarak göreve başladığı iddia edilmektedir. Bu haber, özellikle Soma olayı sonrasında kamuoyunda tekrar gündeme gelmesine neden oldu.

YUSUF YERKEL’İN ÖZEL HAYATI

Yusuf Yerkel, 26 Aralık 2011 tarihinde Sümeyye Keleş Yerkel ile hayatını birleştirdi. Çiftin iki erkek çocukları bulunmaktadır. Nikahları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından kıyılmıştır. Eğitim hayatına Kartal İmam Hatip Lisesi'nde başlayan Yerkel, akademik kariyerini İngiltere'de devam ettirmiştir.

YUSUF YERKEL’İN YAŞI VE KARİYERİ

1981 doğumlu olan Yusuf Yerkel, 2024 yılı itibarıyla 43 yaşındadır. Uzmanlık alanı ekonomi ve uluslararası ilişkiler olan Yerkel, kariyeri boyunca çeşitli devlet kademelerinde görev almış ve danışmanlık yapmıştır. Ancak kariyerindeki en bilinen olay, Soma maden faciası sonrası yaşanan protestolar sırasında gerçekleşen ve geniş çapta eleştiri alan madenci yakınına yönelik saldırısı olmuştur.