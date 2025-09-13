Kamu kurumlarında işe girmek isteyen adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025-KPSS Alan Bilgisi Oturumu'na katılmak için sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine akın etti.

Adaylar, saat 09.00 itibarıyla görevlilerin kontrolleri altında sınav merkezine alınmaya başlandı.

Sadece sınav giriş belgeleri ve kimliklerini beraberinde getirmesi gereken adaylar, girişte detaylı üst aramasından geçirildi.

Adaylar, saat 10.00'a kadar sınav merkezine girdi. Son dakikaya kalan adayların koşarak sınav merkezine yetişmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Saat 10’dan sonra kapılar kapatıldı ve gelen öğrenciler içeri alınmadı. 10.15 itibarıyla başlayan sınav 150 dakika sürerek saat 12.45'te sona erdi.

2'nci oturum ise bugün saat 14.45'te başlayacak.

30 ilde 35 sınav merkezinde gerçekleştirilen 2025-KPSS Alan Bilgisi sınavının cumartesi sabah oturumuna 35 bin 4 aday, cumartesi öğleden sonra oturumuna 51 bin 666 aday, pazar sabah oturumuna 40 bin 637 aday olacak şekilde toplam 127 bin 307 aday başvurdu.