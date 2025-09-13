Bakanlık Denetimleri Sürdürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde yapılan taklit ve tağşişlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlığın açıkladığı son listede, vatandaşların en çok tükettiği ürünlerden biri olan sucuğun da hileli üretime konu olduğu ortaya çıktı.

Sağlığımızı Tehdit Ediyor

Yapılan testlerde 12 markanın “dana sucuk” etiketiyle piyasaya sürdüğü ürünlerde sakatat ve sağlığı tehdit eden katkılar bulundu.

Listede Temel Gıda Ürünleri Yer Alıyor

Bakanlık tarafından yayımlanan listede yalnızca sucuk değil, peynir, bal ve baharat gibi temel gıda ürünleri de yer aldı. Sucuklarda dana eti yerine sakatat kullanıldığı tespit edilirken, bazı peynirlerde süt yerine nişasta, bir baharat markasında ise yasaklı boya maddeleri bulundu.

Vatandaş Endişeli

Özellikle sucuğun sofralarda sık tüketilen bir ürün olması nedeniyle bu bulgular vatandaşlarda endişe yarattı. Yetkililer, tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin markasına ve güvenilirliğine dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.