Yol çalışması yapan belediye işçileri, park halindeki bir otomobilde erkek cesedi buldu. Olay, bölgede büyük paniğe yol açtı.

Yol Çalışması Sırasında Fark Edildi

İstanbul Küçükçekmece Halkalı İstasyon Mahallesi Yarumburgaz Caddesi’nde öğle saatlerinde yol bakım çalışması yapan belediye işçileri, cadde üzerinde uzun süredir park halinde duran bir otomobilin içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durumu hemen polis ekiplerine bildiren işçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık Ekipleri Ölümü Tespit Etti

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobil içerisindeki erkeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kimliği henüz açıklanmayan şahsın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Çevrede Güvenlik Önlemleri Alındı

Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak caddeyi emniyet şeridi ile kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri, aracın içinde ve çevresinde detaylı incelemelerde bulundu. İlk bulgulara göre şahsın üzerinde herhangi bir darp ya da silah izi bulunup bulunmadığına dair resmi açıklama yapılmadı.

Ceset Adli Tıp Kurumuna Gönderildi

Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni, cenaze nakil aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayda kullanılan otomobil ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Polis Soruşturma Başlattı

Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunun belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvururken, çevredeki güvenlik kameralarının da incelenmesine başlandı.