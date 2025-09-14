lasgow Üniversitesi’nde yürütülen araştırmalar, hayvanların dijital teknolojiyle kendi sosyal ağlarını kurabileceği yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. “Hayvan interneti” olarak adlandırılan bu yaklaşım, köpeklerden papağanlara kadar farklı türlere çevreleri üzerinde daha fazla kontrol ve sosyal bağlantı kurma imkânı sunuyor.

Financial Times'ın haberine göre, projeyi yürüten Ilyena Hirskyj-Douglas, çalışmalarına geliştirdiği DogPhone ile başladı. İçine hareket sensörü yerleştirilmiş bir topu sallayan Labrador köpeği Zack, sahibiyle görüntülü arama başlatabiliyor. İki taraf da isterse görüşmeye katılıyor, istemezse aramayı reddedebiliyor.

Araştırmalar yalnızca köpeklerle sınırlı değil. Papağanlar için tasarlanan dokunmatik ekranlar sayesinde kuşlar, dünyanın farklı yerlerindeki türdeşleriyle bağlantı kurabiliyor. 26 papağanla yapılan deneylerde kuşlar, ekranı dilleriyle hafifçe dokunarak aktif hale getirmeyi öğrendi. Günün üç saatine kadar süren bu etkileşimlerde papağanlar oyun oynadı, sesli iletişim kurdu ve hatta “favori arkadaşlarını” seçti. Kuş sahipleri, bu sayede hayvanların daha mutlu olduklarını gözlemledi.

Hirskyj-Douglas, Avrupa Araştırma Konseyi’nden aldığı 1,5 milyon euroluk destekle hedefini büyütüyor:

“Sadece görüntülü görüşmeleri değil, hayvanların çevreleri üzerinde doğrudan etkileşimli kontrol kurmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu sayede bilişsel yeteneklerini geliştirebilir, sosyal ihtiyaçlarını karşılayabiliriz.”

Araştırmacıya göre, bugün evcil hayvanlara yemek, bakım ve oyun olanakları sunulsa da asıl eksik olan, onların zihinsel kapasitelerini kullanmalarına ve sosyal bağlar kurmalarına fırsat tanımak. “Hayvan interneti” hayata geçtiğinde, papağanların ya da köpeklerin yalnızca sahipleriyle değil, birbirleriyle de dünya çapında arkadaşlık ilişkileri geliştirdiği bambaşka bir dünya ortaya çıkabilir.