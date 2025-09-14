16 katlı bir binanın çatısında yaşanan hareketli anlar, ekipleri alarma geçirdi. Edinilen bilgilere göre, üniversite eğitimi için Düzce’ye gelen M.Y. isimli genç kız, binanın 3. katındaki evinde iddiaya göre alkol aldıktan sonra çatıya çıktı.

Genç kızın sesini duyan Muhammet B. ve Osman G. isimli iki vatandaş, çatıya çıkarak müdahale etti.

Genç kızı bulunduğu yerden indirmeyi başaran ikili, kaygan zemin nedeniyle tekrar yukarı çıkamayınca itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda, çatıda mahsur kalan üç kişi güvenli şekilde kurtarıldı.

Çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenen M.Y., Muhammet B. ve Osman G., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Düzce'de gece saatlerinde Orhangazi Mahallesi’nde meydana geldi.

Öte yandan, yaşanan kurtarma anları havadan dron ile anbean kaydedildi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.