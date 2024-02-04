Tahmini Okuma Süresi: dakika

Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir illerini içine alan KOP İdaresi Başkanlığı, bünyesindeki kamu personelinin ihtiyacına uygun bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmasını sağlamak amacıyla sürdürdüğü hizmet içi eğitim çalışmalarını bilgi yarışmasıyla taçlandırdı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Yozgat dahil ülke genelindeki kamu personeline yönelik oluşturulan dijital eğitim platformu Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden sunulan eğitim konuları, kurumlarda hizmeti içi eğitimlerle pekiştiriliyor.

KOP İdaresi Başkanlığı da online eğitimler sonucu edinilen bilgilerin daha kalıcı ve sürdürülebilir olması amacıyla personel arasında bilgi yarışması düzenledi.

İdarenin Büyük Selçuklu Salonunda düzenlenen bilgi yarışmasının açılışında konuşan KOP İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, hizmet içi eğitim faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek, “Kamu hizmetlerin verimliliğini arttırmak, personel niteliğini geliştirmek gerek moral motivasyon gerekse nitelikli hizmet açısından önemlidir. Çalışma ortamının iyileştirilmesi, nitelikli hale getirilmesi ve personelin etkinliğinin arttırılması için sürekli gelişime ihtiyaç var. Bu ihtiyaç tüm alanlarda söz konusu olduğu gibi personelimiz açısından da gereklidir. Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında, sürekli gelişen bilgi ve teknolojik değişimlerin takibini sağlamak, gelişen trendi yakalamak ve bilimsel niteliği yüksek bir hizmet kalitesi yürütebilmek için eğitim faaliyetleri önemlidir. KOP İdaresi, bugüne kadar ki faaliyetlerinin tamamını bu süreçlerin takibi ile nitelikli hale getirmektedir” dedi. Dr. Karakoyunlu, hizmet içi eğitim faaliyetlerinin de bu sürecin bir parçası olduğunu söyledi. Hizmet içi eğitimi hem sağlamak hem de kaynaşmayı artırmak adına söz konusu eğitimleri keyifli hale getirmek için kurum içi yarışma düzenlediklerinin altını çizen Başkan Karakoyunlu, kurum içi tatlı bir rekabete dönüşen bu çalışmaların artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kurum bünyesinde gerçekleştirilen ve personel eğitimini esas alan bu faaliyette Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü (BSK), Enerji, Sanayi ve Teknoloji Koordinatörlüğü (ETSK), İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü (İDK), Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü (TKK), Toprak ve Su Yönetimi Koordinatörlüğü (TSK) ile Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğünden (YHK) ikişerli takımlar halinde toplam 12 personel yarıştı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Başkanlığı tarafından hazırlanan Uzaktan Eğitim Platformunun ana kaynak olarak kullanıldığı yarışmada “Çalışma Ahlakı, Proje Yönetimi”, “ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Farkındalık”, “Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik davranış İlkeleri” ve “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği” gibi 5 ana konu başlığında hazırlanan 25 soruyu 30 saniye içerisinde cevaplayan katılımcılara, yarışmanın sonunda sürpriz hediyeler taktim edildi.