Şair Hakkı Yurtlu, “Sözde ‘mizah’ adı altında yayınlanan skeçte Türk ordusunun kahraman gazileri, haddini aşan alçakça ifadelerle alay konusu edildi” dedi.
Yurtlu, “Tepkilerin odağındaki skandal skeçte, bir gaziye yönelik ‘Tamam en gazi sensin. Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz’ sözleri kullanıldı. Bununla da yetinilmeyen skeçte, gazilere tanınan ayrıcalıklar ve ‘Gazikart’ ile de alay edildi” diye konuştu.
Yozgat'ta şair ve yazar kimliğiyle tanınan Hakkı Yurtlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sanatın da bir edebi bir etiği olmalı. Şanlı ve kahraman gazilerimize yönelik sarf edilen ‘Kurşun yemek, seni ayrıcalıklı yapmaz’, ‘Acılarından besleniyorsun’ gibi ifadeler ve yüce devletimizin verdiği Gazikart uygulamasının, kredi kartına benzetilmesi hiç de hoş olmamıştır, kınıyorum" ifadelerini paylaştı.
GÜLDÜRMEDİ HİÇ
Alay mı edilir, benim Gazi’mle
Yurdu savundular, büyük azimle
Daim övünürüm, şanlı mazimle
Kusura bakmayın, güldürmedi hiç…
Yeri miydi bunun; durup, dururken
Sınırda çatışma, kanlar akarken
Güldüren bölüme, herkes bakarken
Kusura bakmayın, güldürmedi hiç...
Gazi ATA'm için, duyuyorum ar
Yok mu başka konu, bir kasıt mı var
O çekti, terörle, aramıza duvar
Kusura bakmayın, güldürmedi hiç…
Dokundu özüme, bak oldum bizar
Ağır bir gönderme, şu yarem azar
Nasıl susar şair, "Hakkı"dır yazar
Kusura bakmayın, güldürmedi hiç....Kaynak: Haber Merkezi