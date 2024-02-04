Tahmini Okuma Süresi: dakika

Şair Hakkı Yurtlu, “Sözde ‘mizah’ adı altında yayınlanan skeçte Türk ordusunun kahraman gazileri, haddini aşan alçakça ifadelerle alay konusu edildi” dedi.

Yurtlu, “Tepkilerin odağındaki skandal skeçte, bir gaziye yönelik ‘Tamam en gazi sensin. Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz’ sözleri kullanıldı. Bununla da yetinilmeyen skeçte, gazilere tanınan ayrıcalıklar ve ‘Gazikart’ ile de alay edildi” diye konuştu.

Yozgat'ta şair ve yazar kimliğiyle tanınan Hakkı Yurtlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sanatın da bir edebi bir etiği olmalı. Şanlı ve kahraman gazilerimize yönelik sarf edilen ‘Kurşun yemek, seni ayrıcalıklı yapmaz’, ‘Acılarından besleniyorsun’ gibi ifadeler ve yüce devletimizin verdiği Gazikart uygulamasının, kredi kartına benzetilmesi hiç de hoş olmamıştır, kınıyorum" ifadelerini paylaştı.

GÜLDÜRMEDİ HİÇ

Alay mı edilir, benim Gazi’mle

Yurdu savundular, büyük azimle

Daim övünürüm, şanlı mazimle

Kusura bakmayın, güldürmedi hiç…

Yeri miydi bunun; durup, dururken

Sınırda çatışma, kanlar akarken

Güldüren bölüme, herkes bakarken

Kusura bakmayın, güldürmedi hiç...

Gazi ATA'm için, duyuyorum ar

Yok mu başka konu, bir kasıt mı var

O çekti, terörle, aramıza duvar

Kusura bakmayın, güldürmedi hiç…

Dokundu özüme, bak oldum bizar

Ağır bir gönderme, şu yarem azar

Nasıl susar şair, "Hakkı"dır yazar

Kusura bakmayın, güldürmedi hiç....