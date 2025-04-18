49 yaşındaki Gezer’in vefatı, meslektaşları ve yakın çevresinde büyük üzüntüye yol açtı.

Komiser Gezer’e 2023 yılının Eylül ayında karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu. Tedavi süreci boyunca çeşitli müdahalelerle hastalığına karşı mücadele eden Gezer, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Evli ve üç çocuk babası olan Gezer’in vefatı, görev yaptığı Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde derin bir yas havası oluşturdu. Uzun yıllardır emniyet teşkilatında görev yapan Gezer’in meslek hayatı boyunca Mardin ve Konya Emniyet Müdürlüklerinde çeşitli birimlerde çalıştığı, 2018 yılından itibaren ise Beyşehir’de komiserlik görevini sürdürdüğü belirtildi.

Komiser Osman Gezer için 18 Nisan Cuma günü saat 11.00’de Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde resmi tören düzenlenecek. Törenin ardından Gezer’in evinde helallik alınacak, cenazesi ise doğum yeri olan Hüyük ilçesine bağlı İmrenler Mahallesi’nde, Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.