Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, sağlık hizmeti ve tıp eğitimi alanındaki kapasitesini artırmak amacıyla kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Son bir buçuk yıl içerisinde 36 öğretim üyesi ve 69 asistan doktorun ataması yapılarak hastanenin akademik gücü önemli ölçüde artırıldı.

ÖĞRETİM ÜYELERİ GÖREVLERİNE BAŞLADI

Tıp Fakültesi bünyesinde farklı branşlarda görev yapacak olan yeni öğretim üyeleri, hastanede hasta kabulüne ve eğitime başladı. Atamalar kapsamında Kulak Burun Boğaz, Anesteziyoloji, Biyokimya, Kadın Hastalıkları, Çocuk Sağlığı, Enfeksiyon, Dermatoloji, Nöroloji, Genel Cerrahi, İç Hastalıkları, Ortopedi, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Fiziksel Tıp, Acil Tıp, Göz Hastalıkları, Aile Hekimliği, Beyin ve Sinir Cerrahisi ile Ruh Sağlığı branşlarında yeni isimler göreve başladı.

“HEM EĞİTİM HEM SAĞLIK HİZMETİNDE KALİTEYİ ARTIRIYORUZ”

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, atamaların hem akademik yapıyı hem de sağlık hizmetlerini güçlendirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Üniversitemiz Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanemiz, hem sağlık hizmeti sunumunda hem de tıp eğitiminde bölgesel bir merkez olma yolunda önemli adımlar atıyor. Yeni öğretim üyelerimiz ve asistan hekimlerimizle birlikte hem akademik gücümüzü hem de hasta hizmet kapasitemizi daha da ileri taşıyoruz. Bu atamalar, öğrencilerimizin daha nitelikli bir eğitim almasına ve hastalarımıza sunulan hizmetlerin kalitesinin yükselmesine büyük katkı sağlayacak. Göreve başladığımız günden bugüne aradan geçen bir buçuk yıllık süre zarfında 36 öğretim üyesi ve 69 asistan atamasını gerçekleştirdik. Yeni atamalarla kadromuzu önemli ölçüde güçlendirmiş olduk. Tıp Fakültemizin bilimsel gelişimi ve hizmet kapasitesi ve insan kaynağı artırma hedefi doğrultusunda bu tür adımlar atmaya devam edeceğiz.”

VALİLİK VE MİLLETVEKİLLERİNDEN DESTEK

Rektör Yaşar açıklamasında, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ile Yozgat AK Parti Milletvekilleri Abdülkadir Akgül ve Süleyman Şahan’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Yapılan atamalar sayesinde hem öğrencilere sunulan eğitimin niteliğinin artacağı hem de Yozgat halkına sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseleceği vurgulandı.

BAŞARILAR DİLEDİ

Göreve başladığı günden bugüne atamaların yapıldığının altını çizen Yaşar, “Geçen bir buçuk yıllık süre zarfında 36 öğretim üyesi ve 69 asistan atamasını gerçekleştirdik. Hastanemize yeni atanan öğretim üyeleri ve asistanlarımıza da görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

ATAMALAR

Yapılan atamalar ise şu şekilde;

Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı kadrosuna Prof. Dr. Sinan Kocatürk,

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı kadrosuna Prof. Dr. Meral Kanbak,

Biyokimya Anabilim Dalı kadrosuna Prof. Dr. Meral Ekim,

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı kadrosuna Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Karakaya ve Dr. Öğretim Üyesi Çağlayan Ateş,

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı kadrosuna Öğretim Görevlisi Sümeyye Yaman,

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı kadrosuna Dr. Öğretim Üyesi Nuriye Yalçın Çolak,

Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı kadrosuna Dr. Öğretim Üyesi Necip Enis Kaya,

Nöroloji Anabilim Dalı kadrosuna Dr. Öğretim Üyesi Huriye Ünlüel,

Genel Cerrahi Anabilim Dalı kadrosuna Dr. Öğretim Üyesi Murat Başer,

İç Hastalıkları Anabilim Dalı kadrosuna Dr. Öğretim Üyesi Duygu Felek,

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı kadrosuna Dr. Öğretim Üyesi Fatih Gölgelioğlu,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı kadrosuna Dr. Öğretim Üyesi Ümmühan Tuğba Tümüklü,

Üroloji Anabilim Dalı kadrosuna Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Şakir Tomruk,

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı kadrosuna Dr. Öğretim Üyesi Gülseren Demir Karakılıç,

Acil Tıp Anabilim Dalı kadrosuna Dr. Öğretim Üyesi Mikail Kuşdoğan,

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı kadrosuna Dr. Öğretim Üyesi Eyüp Erkan,

Aile Hekimliği Anabilim Dalı kadrosuna Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Özcan,

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı kadrosuna Öğretim Görevlisi Dr. Nurullah Büyükgül,

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı kadrosuna ise Öğretim Görevlisi Dr. Didem Kılıç atandı.