Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 25 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti, 4 kişinin ise tedavisi devam sürüyor.

Kırıkkale Yozgat Yolunda Feci Kaza 1 Ölü 4 Yaralı! (4)

Bu 11 ilacı kullananlar dikkat! İlaçların içine bakın ne koymuşlar
Bu 11 ilacı kullananlar dikkat! İlaçların içine bakın ne koymuşlar
İçeriği Görüntüle

Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 kara yolunun Yozgat yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ç. (52) idaresindeki 06 EIB 668 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sürücü ile birlikte H.K. (70), H.Ç. (14), E.Ç. (49) ve S.Ç. (25) yaralandı.

Kırıkkale Yozgat Yolunda Feci Kaza 1 Ölü 4 Yaralı! (2)

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale Yozgat Yolunda Feci Kaza 1 Ölü 4 Yaralı! (3)

Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan S.Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA