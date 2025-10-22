Kerim Rota, 1964 yılında Belçika'da doğdu.

Ankara'da büyüyen Kerim Rota, lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde bitirdi.

Üniversite eğitimini, Ankara Gazi Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği okudu.

Eğitimini tamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti.

İstanbul'da da İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı yaptı.

Kariyer hayatında finans ve bankacılık alanına yönelen Kerim Rota, 7 yıl Akbank'ın Genel Müdür Yardımcılığı'nı yaptı.

Akbank'tan önce Finansbank ve A Bank gibi bankalarda da aynı görevleri üstlendi.

Daha sonra da eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'ne katıldı.

Sektör bankalarında Hazine ve Uluslararası bankacılık alanlarında üst düzey görevler aldı.

Finansal piyasa çalışanlarının meslek örgütü olan Para Yöneticileri Derneğinin başkanlığını 7 sene yaptı.