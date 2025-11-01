1991 yılında Ankara’da doğdu.

Üniversite eğitimini Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı.

Aktif olarak hekimlik mesleğini icra eden yazar itikadı sorgulamalarının ardından -tekrar- Müslüman olmuştur.

İngilizce dışında bu süreçte Arapça öğrenen, klasik ve modern kaynaklara yönelen yazar, sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlarda modern insanın itikadı meselelerini, sosyal bilimler ve felsefi konularını ele almaktadır.

Peygamberliğin İspatı adlı eseri İnsan Yayınları tarafından yayımlanmıştır.

Tin Yayınevi'nin kurucusudur.

Altay Cem Meriç evli ve iki kız çocuğu vardır.

Altay Cem Meriç Kitapları

"Muhtelif 1 & İslam'a Yönelik İtirazlar ve Cevaplar"

"Peygamberliğin İspatı & Haber Delili"

"Öğrenmeyi Öğrenmek"