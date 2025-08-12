Karatepe Mahallesi Muhtarı İhsan Dalgıç, Şahidin Oğlu Cami ve Abdülhamit Cami’nde öğrencilerle bir araya geldi.

Hafta başında düzenlenen buluşmada, çocuklar Kur’an-ı Kerim tilaveti eşliğinde manevi bir atmosferde vakit geçirdi. Etkinlikte öğrencilere ikramda bulunuldu.

Öğrencilerle Camide Buluştu

Muhtar Dalgıç, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, geleceğin umut ışığı olan öğrencilerle gönüllere dokunan bir gün yaşadıklarını belirterek, “Bu yavrularımızın eğitimine katkı sağlayan hocalarımızdan Allah razı olsun. İnşallah imanlı, ahlaklı ve ilimle donanmış nesiller olarak yarınlarımızı aydınlatacaklar” dedi.

Muhabir: Alpaslan Demir