Yozgat’ta bir düğün töreninde havaya ateş açarak eğlenen şüpheliler, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis ekiplerince yakalandı.

Kentte yapılan bir düğün sırasında, bir grup kişinin havaya ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayılması üzerine Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, silah kullanımının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekilerek, “Bir anlık dikkatsizlik, bir ömür boyu pişmanlık getirebilir. Emniyet güçlerimiz, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için her türlü suç ve suçlulara karşı 7/24 görev başındadır.” ifadesine yer verildi.