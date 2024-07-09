Jeff Bezos ismi Türkiye gündemine oturdu. Bodrum'a geldiği 500 milyon dolarlık yatıyla büyük yankı uyandıran Bezos, vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Peki, Jeff Bezos kimdir? Jeff Bezos nereli? Detaylar haberimizde...

Dünyaca ünlü e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un, Bodrum'a getirdiği 500 milyon dolarlık yatıyla Türkiye gündemine oturdu. Bezos'un ziyareti, vatandaşlar arasında büyük ilgiyle karşılandı.

JEFF BEZOS KİMDİR?

Jeff Bezos, dünya çapında Amazon'un kurucusu olarak bilinmektedir. New Mexico'da genç bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Bezos, Princeton Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri alanında sınıf birincisi olarak eğitimini tamamlamıştır.

Kariyerine önemli şirketlerde çalışarak başlayan Bezos, sonrasında kendi işini kurarak Amazon'u hayata geçirmiştir.

Amazon, ilk olarak kitap satışıyla başlamış ve zaman içinde elektronikten giyime, mobilyadan gıdaya kadar geniş bir ürün yelpazesi sunmaya başlamıştır. Şirket, Bezos'un liderliğinde yenilikçi ürünlerle de dikkat çekmiştir.

Bezos'un girişimcilik ve yenilikçilikteki başarısı, dünya genelinde milyarlarca insanın alışveriş alışkanlıklarını değiştirmiştir. Kendisi aynı zamanda bir dönem dünyanın en zengin insanları arasında yer almıştır.

1995 yılında, Bezos'un garajında başlayan Amazon, bugün dünyanın en büyük online alışveriş platformlarından biri haline geldi. Bezos, şirketin adını dünyanın en büyük nehri olan Amazon'dan esinlenerek seçti ve şirketin bir gün bu kadar büyük olmasını hedefledi.

Amazon, başlangıçta sadece kitap satışı yaparken, zamanla ürün yelpazesini genişleterek elektronik, giyim, mobilya ve hatta gıda gibi birçok farklı kategoride ürün sunmaya başladı. Şirket, Kindle Fire gibi yenilikçi ürünleriyle de dikkat çekti.

Amazon'un başarısıyla birlikte Jeff Bezos'un serveti de hızla arttı ve bir dönem dünyanın en zengin insanı oldu. Ancak 2019 yılında eşi MacKenzie Scott ile boşanması, servetinin önemli bir kısmını kaybetmesine neden oldu.

Jeff Bezos, Amazon ile e-ticaret dünyasında çığır açtı ve milyarlarca insanın alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi. Onun başarı hikayesi, girişimcilik, yenilikçilik ve azmin gücünü gösteren ilham verici bir örnek olarak öne çıkıyor.