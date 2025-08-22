İzel Kimdir?

İzel Çeliköz, 29 Nisan 1969 tarihinde Yalova’nın Kocadere köyünde doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuş, burada üç telli kemençe eğitimi almıştır. Müzik hayatına 1987 yılında Maksim Gazinosu'nda kemençe çalarak başlamıştır.

1989 yılında Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye elemelerinde Neco'nun vokalisti olarak yer almış, 1990 yılında solo olarak katılmıştır. 1991 yılında ise Can Uğurluer ve Reyhan Karaca ile birlikte “İki Dakika” adlı şarkıyla Türkiye’yi Eurovision'da temsil etmişlerdir.

İzel-Çelik-Ercan Dönemi

Aynı yıl Ercan Saatçi ve Çelik Erişçi ile birlikte “İzel-Çelik-Ercan” grubunu kurmuş ve "Özledim" albümüyle büyük çıkış yakalamışlardır. Grup daha sonra dağılmış, İzel bir süre Ercan Saatçi ile “İzel-Ercan” olarak devam etmiştir.

İzel, 1995 yılında “Adak” isimli ilk solo albümünü çıkarmış ve "Hasretim" şarkısıyla büyük başarı elde etmiştir. Sonraki yıllarda “Emanet”, “Bir Küçük Aşk”, “Bebek”, “Şak”, “Bir Dilek Tut Benim İçin”, “Işıklı Yol”, “Jazz Nağme”, “Aşk En Büyüktür Her Zaman” ve “Kendiliğinden Olmalı” gibi birçok albüm yayınlamıştır.

Aynı zamanda 1990’lı yıllarda bir dönem Grup Vitamin kadrosunda da yer almış, bazı şarkılarda vokal yapmıştır.

İzel, Türk pop müziğinin en tanınmış kadın seslerinden biri olarak, özellikle 90'lı yıllarda büyük başarılar elde etmiştir. Hem grup çalışmaları hem de solo kariyeri ile müzik dünyasında uzun soluklu bir iz bırakmıştır.