Resmi Gazete’de yer alan karar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun görevi sona erdi. 11 Ağustos 2023’te kabineye giren Gardiyanoğlu’nun yerine UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu getirildi.

Oğuzhan Hasipoğlu Kimdir?

Siyasi Kariyeri: Uzun yıllardır Ulusal Birlik Partisi bünyesinde görev yapan Hasipoğlu, partinin Genel Sekreterliği görevini yürütmekteydi.

Yeni Görevi: 21 Ağustos 2025 itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı oldu.

Gündeme Gelişi: KKTC’de gerçekleştirilen kabine değişikliği ile gündeme geldi.

Yeni Dönemde Beklentiler

Hasipoğlu’nun bakanlık görevine gelmesiyle birlikte KKTC’de:

İşçi ve işveren ilişkileri,

Sosyal güvenlik politikaları,

Çalışma hayatına yönelik düzenlemeler gibi konularda yeni adımların atılması bekleniyor.

Özetle KKTC’de yapılan kabine değişikliğiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine getirilen Oğuzhan Hasipoğlu, önümüzdeki dönemde sosyal güvenlik ve istihdam politikalarının şekillenmesinde önemli rol üstlenecek.