Viraneye döndü yeşil bağlarım

Vefasız dostlara küsmek isterim

Kaderden yazgıma her gün ağlarım

Dargınım dostlara küsmek isterim

Kem demedim dostlarımın birine

Ben giderim iyi gelsin yerime

Şu dünyada gün doğmadı serime

Deli rüzgâr gibi esmek isterim

Gönlüm darda koca dünya bol olsun

Kışı da yaz gibi ister gül olsun

Ben ayrıldım Sorgun size göl olsun

Bir lokma yediysem kusmak isterim

Doğuştan talihim bahtım karalı

Düzeniniz iyi bozman kuralı

Başa gelenleri saysam sıralı

Selamı sabahı kesmek isterim

Hasret kaldım postanenin yoluna

Dokunduk mu ozanların teline

Ne çıkar nefretten kinden eline

Can boğazda lakin susmak isterim

İdrisim hanende baykuşlar öter

Dostun acı sözü sineme batar

Dünün çakalları aslana çatar

Korkuyor desinler pusmak isterim