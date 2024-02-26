Viraneye döndü yeşil bağlarım
Vefasız dostlara küsmek isterim
Kaderden yazgıma her gün ağlarım
Dargınım dostlara küsmek isterim

Kem demedim dostlarımın birine 
Ben giderim iyi gelsin yerime 
Şu dünyada gün doğmadı serime
Deli rüzgâr gibi esmek isterim

Gönlüm darda koca dünya bol olsun 
Kışı da yaz gibi ister gül olsun 
Ben ayrıldım Sorgun size göl olsun 
Bir lokma yediysem kusmak isterim

Doğuştan talihim bahtım karalı 
Düzeniniz iyi bozman kuralı
Başa gelenleri saysam sıralı 
Selamı sabahı kesmek isterim

Hasret kaldım postanenin yoluna 
Dokunduk mu ozanların teline
Ne çıkar nefretten kinden eline
Can boğazda lakin susmak isterim

İdrisim hanende baykuşlar öter
Dostun acı sözü sineme batar
Dünün çakalları aslana çatar
Korkuyor desinler pusmak isterim