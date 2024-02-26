Viraneye döndü yeşil bağlarım
Vefasız dostlara küsmek isterim
Kaderden yazgıma her gün ağlarım
Dargınım dostlara küsmek isterim
Kem demedim dostlarımın birine
Ben giderim iyi gelsin yerime
Şu dünyada gün doğmadı serime
Deli rüzgâr gibi esmek isterim
Gönlüm darda koca dünya bol olsun
Kışı da yaz gibi ister gül olsun
Ben ayrıldım Sorgun size göl olsun
Bir lokma yediysem kusmak isterim
Doğuştan talihim bahtım karalı
Düzeniniz iyi bozman kuralı
Başa gelenleri saysam sıralı
Selamı sabahı kesmek isterim
Hasret kaldım postanenin yoluna
Dokunduk mu ozanların teline
Ne çıkar nefretten kinden eline
Can boğazda lakin susmak isterim
İdrisim hanende baykuşlar öter
Dostun acı sözü sineme batar
Dünün çakalları aslana çatar
Korkuyor desinler pusmak isterim