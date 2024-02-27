Zulüm uzun sürmez insan huzuru

Bulmalı bulacak inanıyoruz

Zulmeti dünyadan İslam’ın nuru

Silmeli silecek inanıyoruz

Çökmüş üstümüze kara bir zillet

İhtilaf ümmete çekilmez illet

Yıllardır ağlayıp gülmeyen millet

Gülmeli gülecek inanıyoruz

Hizmetin erleri olunca paşa

Düşmanın elinde olmazlar maşa

İmanlı nesiller yakında başa

Gelmeli gelecek inanıyoruz

Mazide kalacak geçmişte dünler

Çok uzak değil ki yakın o günler

Birkaç cemaatle yetim camiler

Dolmalı dolacak inanıyoruz

İdris beraberlik benim son sözüm

Hayal değil gerçek görüyor gözüm

Ha bugün ha yarın istikbal bizim

Olmalı olacak inanıyoruz