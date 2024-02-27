Zulüm uzun sürmez insan huzuru
Bulmalı bulacak inanıyoruz
Zulmeti dünyadan İslam’ın nuru
Silmeli silecek inanıyoruz
Çökmüş üstümüze kara bir zillet
İhtilaf ümmete çekilmez illet
Yıllardır ağlayıp gülmeyen millet
Gülmeli gülecek inanıyoruz
Hizmetin erleri olunca paşa
Düşmanın elinde olmazlar maşa
İmanlı nesiller yakında başa
Gelmeli gelecek inanıyoruz
Mazide kalacak geçmişte dünler
Çok uzak değil ki yakın o günler
Birkaç cemaatle yetim camiler
Dolmalı dolacak inanıyoruz
İdris beraberlik benim son sözüm
Hayal değil gerçek görüyor gözüm
Ha bugün ha yarın istikbal bizim
Olmalı olacak inanıyoruz