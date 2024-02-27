Zulüm uzun sürmez insan huzuru 
Bulmalı bulacak inanıyoruz
Zulmeti dünyadan İslam’ın nuru
Silmeli silecek inanıyoruz

Çökmüş üstümüze kara bir zillet
İhtilaf ümmete çekilmez illet
Yıllardır ağlayıp gülmeyen millet
Gülmeli gülecek inanıyoruz

Hizmetin erleri olunca paşa
Düşmanın elinde olmazlar maşa 
İmanlı nesiller yakında başa
Gelmeli gelecek inanıyoruz

Mazide kalacak geçmişte dünler
Çok uzak değil ki yakın o günler 
Birkaç cemaatle yetim camiler
Dolmalı dolacak inanıyoruz

İdris beraberlik benim son sözüm
Hayal değil gerçek görüyor gözüm
Ha bugün ha yarın istikbal bizim 
Olmalı olacak inanıyoruz