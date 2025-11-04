Apple’ın bu sene piyasaya sürdüğü iPhone 17 Pro Max, ön siparişlerin açılmasından sonra dakikalar içinde tükendi. iPhone 17 Pro modelleri de ilk hafta sonunda tamamen satıldı.

Bu yılın dikkat çeken alanlarından biri ise iPhone 17 Pro renk seçenekleri oldu. Apple, alışılmış siyah tonunu kaldırarak yerine Deep Blue (Koyu Mavi) rengini getirdi ve tartışma yaratan Cosmic Orange (Kozmik Turuncu) seçeneğini ekledi. Serideki tek “klasik” renk ise Silver (Gümüş) seçeneğiydi.

Diğer yandan son sızıntılara göre, Apple’ın gelecek yılki renk seçenekleri daha radikal olacak.

Çinli ünlü sızıntı sitesi Instant Digital’a göre, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri klasik beyaz ve siyah renkleri atlayarak kahve (coffee/brown), mor (purple) ve bordo (burgundy/wine red) renkleriyle piyasaya çıkabilir.

Apple iPhone 18 serisi üzerinde halen çalışıyor ve renk seçenekleri konusunda nihai kararını vermedi.

Şirketin önümüzdeki sonbaharda dört model tanıtması bekleniyor: iPhone Air 2, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve ilk katlanabilir modeli iPhone Fold.

Apple geçmişte gri, siyah ve beyaz tonlarıyla “Pro” çizgisini korurken, zaman zaman yeşil, mavi ve mor gibi renklerle de denemeler yapmıştı.

Son zamanlarda ise titanyum çerçeveye geçiş, renk seçeneklerini daha sade tonlarla sınırlamıştı.