Kocaeli’de yaşanan kan donduran olay, Türkiye’nin gündemine oturdu. 35 yaşındaki hemşire İpek Genç ve kardeşi 23 yaşındaki Abdullah Barış Genç, ayrılmak istediği sevgilisi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından saldırgan Erhan Derse aynı silahla kendini de vurarak intihar etti.

Ayrılmak İstedi Canından Oldu

İddiaya göre İpek Genç, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Erhan Derse ile ilişkisini sonlandırmak istedi. Ancak bu kararı kabul etmeyen saldırgan, genç hemşireyi yaşadığı apartmanın önünde silahla vurdu. Kurşunların hedefi olan İpek Genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Kardeşini De Canından Etti

Silah seslerini duyarak dışarı çıkan 23 yaşındaki Abdullah Barış Genç, ablasına yardım etmek isterken saldırganın hedefi oldu. Kardeşini de kurşun yağmuruna tutan Derse, iki can aldı. Bu vahşetin ardından saldırgan aynı silahla intihar etti.

1 Çocuk Annesiydi

Sosyal medyada yer alan bilgilere göre İpek Genç, Kocaeli Şehir Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapıyordu. 35 yaşında ve 1 çocuk annesi olan Genç’in ölümü, sağlık camiasında da büyük üzüntü yarattı. Çalışma arkadaşları ve yakınları, genç hemşirenin hayat dolu ve mesleğini severek yapan biri olduğunu belirtti.

Olayla İlgili Soruşturma Devam Ediyor

Kocaeli’de meydana gelen bu acı olay sonrasında Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İpek Genç ve kardeşi Abdullah Barış Genç’in cenazelerinin defnedilmesi için hazırlıklar sürerken, olayın tüm detayları inceleniyor.