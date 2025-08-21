3 yaşındaki Selim Kaan, ilik naklinden iki ay sonra aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Ailesi ve yakınlarının gözyaşları içinde uğurladığı üç yaşındaki çocuğun ölümü, herkesi derinden üzdü.

Rahatsızlığı sebebiyle iki ay önce ilik nakli operasyonu geçiren Selim Kaan Yıldırım, dün akşam saatlerinde bir anda fenalaştı. Ailesi tarafından apar topar hastaneye götürülen minik çocuk, yapılan yoğun müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini yitirdi.

Acı haberi alan yakınları ve köy halkı büyük üzüntü yaşadı. Köy muhtarı Mehmet Sağdur’un da yeğeni olan Selim Kaan Yıldırım’ın cenazesi, sabah saatlerinde Akdoğan köyü mezarlığında kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi. Cenaze töreninde aile fertleri ve yakınları gözyaşlarına hâkim olamadı.