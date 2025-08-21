Trafik Denetimleri Artırılacak!

Yozgat Valiliği, ilde huzurun korunması amacıyla abartı egzoz ve yüksek sesle müzik konusunda vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Yozgat’ın huzur ve hoşgörü ili olduğunu belirterek, özellikle gece saatlerinde vatandaşların dinlenme zamanlarına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

“Lütfen araçlarımızda ve motosikletlerimizde abartılı egzoz ve yüksek sesle müzik dinlemekten kaçınalım” çağrısında bulunan valilik, trafik denetimlerinin artırılacağını kaydetti.

Valilik, “Amacımız ceza kesmek değil, kentimizin huzurunu sağlamaktır. Belirlenen standartlarda egzoz sistemlerini kullanalım, aşırı gürültüye neden olacak şekilde müzik dinlemekten kaçınalım. Bu sayede hemşehrilerimizin huzurunu koruyarak, güzel Yozgat’ımızı daha da güzelleştirebiliriz” ifadelerini kullandı.