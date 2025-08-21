PTT kapsamında personel alımı sık sık gündeme gelse de taşeron şirketler hariç PTT, kendi bünyesine 2018 senesinden bu yana personel alımı gerçekleşmiyor. 10 seneyi dolduracak PTT'de personel sayısı her gün daha da düşüm gerçekleşiyor.

Toplu sözleşme görüşmeleri ise geçen haftalarda gerçekleşti. Görüşmelerde PTT personellerinin yetkili sendikası Birlik Haber Sen masada bulundu ve personeller ile ilgili taleplerini bildirdi.

Birlik Haber Sen tarafından verilen teklifte PTT'ye 4 bin personel alımı yapılması beklendi.

Söz konusu teklifte PTT personel alımı ile alakalı, "Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’ne uzun süredir personel alınmaması, emekli olan personel sayısındaki artış, başta e-ticaret olmak üzere gönderi ve işlem sayılarındaki artıştan kaynaklanan iş yoğunluğunun giderilmesi, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve aksamadan yürütülmesi için ilave 4.000 personel alınır." İfadeleri kullanıldı.