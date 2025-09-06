İletişim dünyasının saygın isimlerinden Ertan Acar vefat etti. 1996 Anadolu Üniversitesi mezunu olan Acar, 35 yılı aşkın meslek yaşamında gazetecilik, iletişim ve marka itibar yönetimi üzerine çalışmalar yaptı.

Cenazesi 7 Eylül Pazar günü İstanbul Küçükçekmece Gültepe Mahallesi Fatih Camii’nden kaldırılacak.

Yakın dostları ve meslektaşları, Acar’ın vefatı üzerine derin üzüntülerini ifade etti. Vehbi Koca, “Çok sevdiğim dostum, eniştem, onlarca insanın yaşamına dokunan asil ve onurlu duruşuyla herkesin saygısını kazanan Ertan Acar hayata gözlerini yumdu. Huzur içinde uyusun, toprağı incitmesin” sözleriyle duygularını paylaştı. Can Çağdaş ise, “Dünya çok iyi bir eş, çok iyi bir baba ve çok iyi bir insanı kaybetti” diyerek Acar’ın kişiliğine dikkat çekti.