Sarıkaya’da hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenci ilçe müftülüğünü ziyaret etti.

Sarıkaya İlçe Müftüsü Zühdü Elveren, Hz. Aişe Hafızlık Yatılı Kız Kur’an Kursu öğrencisi Nazlı Ceren Coşkun’u ağırladı. Coşkun, Kayseri’de yapılan sınavda başarılı olarak Hafızlık Diploması almaya hak kazanmıştı.

Müftü Elveren yaptığı konuşmada, “Nazlı Ceren öğrencimiz düzenli ve disiplinli çalışmasıyla örnek alınacak bir öğrencimizdir. Hem okul hem de hafızlık derslerine düzenli olarak devam etti ve sonunda mutlu sona ulaştı. Kızımızı, öğretmenlerini ve desteklerini esirgemeyen velilerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.