Mevduat bankalarının yanı sıra dijital bankacılık hizmeti sunan kuruluşlar da dahil olmak üzere toplam 7 banka, yalnızca yeni müşterilere özel olmak üzere kısa vadeli ve faizsiz kredi imkanları sunuyor.

Krediler, genellikle 3 ila 6 ay arasında değişen vadelerle ve düşük limitlerle sağlanıyor.

Ekonomik göstergelerin etkisiyle kredi faiz oranları son aylarda belirgin şekilde yükselirken, bankalar da müşteri kazanımını artırmak adına alternatif kampanyalara yönelmiş durumda.

Faizsiz kredi uygulamaları, özellikle dijital bankacılık hizmetleri üzerinden gerçekleştiriliyor ve hedef kitle olarak ağırlıklı biçimde bireysel kullanıcılar hedef alınıyor.

KAMPANYALAR SINIRLI VADELİ VE DÜŞÜK LİMİTLİ

Bankaların sunduğu faizsiz kredi kampanyaları, genellikle ilk kez müşteri olacak bireyleri kapsıyor.

Bu kapsamda sunulan kredilerde vade süresi 3 ila 6 ay arasında değişirken, kredi limitleri ise bankaya göre farklılık gösteriyor.

Bazı bankalar ihtiyaç kredisi adı altında faizsiz finansman sağlarken, bazıları ise taksitli nakit avans ve ek hesap gibi ürünler üzerinden benzer avantajlar sunuyor.

KİMLER TERCİH ETMELİ?

Uzmanlar, faizsiz kredi kampanyalarının özellikle kredi kartı borcu bulunan vatandaşlar için önemli bir fırsat olduğunu belirtiyor. Örneğin, kredi kartı borcu 50 bin TL olan bir kişi, borcunun yalnızca asgari tutarını ödeyip kalan borca faiz işlemesi yerine, faizsiz kredi kullanarak borcunun tamamını kapatabiliyor. Bu durumda kişi, borcunu 6 ay boyunca faizsiz ve taksitli şekilde ödeme imkanına kavuşmuş oluyor.

Ayrıca kısa vadeli nakit ihtiyacı doğuran ve ertelenen bireysel planlar da bu kampanyalar aracılığıyla hayata geçirilebiliyor.

HANGİ BANKALAR FAİZSİZ KREDİ SUNUYOR? İŞTE GÜNCEL LİSTE

Son güncellenen kampanya koşullarına göre faizsiz kredi sağlayan bankalar ve sundukları avantajlar şu şekilde sıralanıyor:

QNB Finansbank: Yeni müşterilere özel olarak 3 ay vadeli 50 bin TL’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi ve yine 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans olmak üzere toplam 75 bin TL'ye kadar faizsiz finansman sağlıyor.

Enpara: 6 ay vadeli, masrafsız ve faizsiz olarak 50 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor.

Akbank: 6 ay vadeli 35 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 25 bin TL’ye kadar taksitli nakit avans ile toplamda 60 bin TL’lik faizsiz destek veriyor.

Garanti BBVA: 3 ay vadeli 50 bin TL ihtiyaç kredisine ek olarak, 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avansla toplamda 75 bin TL’lik faizsiz kredi sağlıyor.

Türkiye İş Bankası: 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans ve 1 ay vadeli 30 bin TL ek hesap limitiyle toplamda 55 bin TL’ye kadar faizsiz destek sunuyor.

DenizBank: Yeni müşterilere toplamda 45 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı tanıyor.

TEB (Türk Ekonomi Bankası): 75 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ve taksitli nakit avans desteği sağlıyor.

KREDİ LİMİTLERİ HER MÜŞTERİ İÇİN AYNI DEĞİL

Kampanyaların önemli bir detayı ise kredi kullanımında netleşiyor. Bankalar, müşteri başvurularını aldıktan sonra yapılan değerlendirme sonucunda ilan edilen limitlerin tamamını kullandırmama hakkını saklı tutuyor. Bu nedenle bazı müşterilere daha düşük kredi tutarları teklif edilebiliyor. İstenilen limitin altında bir kredi veya avans teklif edilmesi durumunda müşteriler, hesaplarını kapatarak bankayla olan ilişkilerini sonlandırma hakkına sahip.

Bankaların faizsiz kredi kampanyalarına başvurmak isteyen vatandaşların, öncelikle ilgili bankaların internet sitelerinden ya da mobil uygulamalarından güncel başvuru şartlarını ve detaylı kampanya bilgilerini incelemeleri öneriliyor.