Günlük yaşamda para transferlerinin vazgeçilmezi haline gelen IBAN numarası, sağladığı kolaylık ve güvenliğin yanında bilinçsiz kullanıldığında ciddi hukuki ve mali riskleri de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, özellikle sosyal medya üzerinden yayılan “IBAN gönder” çağrılarına karşı vatandaşları uyarıyor.

Dolandırıcıların Yeni Yöntemi: IBAN

Son dönemde artan ihbarlara göre dolandırıcılar, masum görünen para transferi taleplerini kullanarak vatandaşları farkında olmadan yasa dışı işlemlerin bir parçası haline getirebiliyor. Uzmanlar, “Kendi IBAN numaranızı tanımadığınız kişilerle paylaşmak veya bilmediğiniz bir hesaba para göndermek, sizi doğrudan kara para aklama ya da dolandırıcılık dosyalarının tarafı yapabilir” uyarısında bulunuyor.

IBAN Nedir, Nasıl İşliyor?

Uluslararası Banka Hesap Numarası’nın (IBAN) amacı, para transferlerinde hız ve güvenliği artırmak. Türkiye’de 26 haneli olarak kullanılan IBAN; ülke kodu, banka kodu, şube kodu ve kişisel hesap numarasından oluşuyor. Ancak bu bilgiler, dolandırıcıların eline geçtiğinde şu yöntemlerle kullanılabiliyor:

Sahte dekont düzenlemek: Hesap bilgileri üzerinden gerçekte yapılmamış bir transferi yapılmış gibi göstermek.

Kara para aklamak: Yasa dışı yollarla elde edilen paraların üçüncü kişiler üzerinden sisteme sokulması.

Dolandırıcılık senaryoları: Sosyal medya üzerinden sahte bağış kampanyaları ya da alım-satım ilanlarında masum vatandaşların hesaplarının kullanılması.

“Farkında Olmadan Suç Ortağı Olabilirsiniz”

Finans uzmanları, habersiz şekilde IBAN paylaşımının sadece maddi kayıplara değil, uzun sürecek hukuki süreçlere de yol açabileceğini vurguluyor. Hesabına gelen şüpheli bir para, kişinin adını “dolandırıcılık” ya da “kara para aklama” dosyalarına karıştırabilir. Bu durumun, hesap sahibini istemeden de olsa suç ortağı konumuna getirdiği belirtiliyor.

Nasıl Önlem Alınmalı?

Uzmanların vatandaşlara önerileri şöyle sıralanıyor:

IBAN numaranızı sadece güvendiğiniz kişilerle paylaşın.

Sosyal medyada paylaşılan para transferi çağrılarına karşı temkinli olun.

Yaptığınız transferlerin dekontlarını mutlaka kontrol edin.

Banka hesap hareketlerinizi düzenli olarak takip edin, şüpheli işlemleri anında bildirin.

Hesabınız üzerinden üçüncü kişilerin işlemlerine aracılık etmeyin.

Bankacılık sektörü temsilcileri, bilinçsiz yapılan IBAN paylaşımlarının en büyük risk unsuru olduğunu belirterek, “Basit bir ihmal, sizi istemeden yasa dışı işlemlerin tarafı haline getirebilir” uyarısında bulundu.