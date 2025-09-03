Alara Koçibey 1971 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

Eğitim hayatına İstanbul’da başladı.

Babası ralli sporcusu Renç Koçibey ve annesi Meryem Koçibey’dir. Seben Koçibey adında bir kız kardeşi bulunmaktadır.

Lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra üniversite hayatına 3 farklı ülkede devam etti.

İstanbul, Londra ve New York’ta İç Mimarlık eğitimi aldı. İşadamı Cem Uzan ile evliliğinden Emre Renç ve Yasemin Paris adında iki çocuğu dünyaya geldi.

Alara Koçibey Cem Uzan 13 yıl sonra olaylı bir şekilde ayrıldı.

Alara Koçibey projeleri arasında Caddebostan’da bulunan Polat İnşaat, Vaniköy, Ulus ve Yenikoy konut projeleri ve Lotus Evleri yer alıyor.

Koçibey, Cem Uzan’da boşandıktan sonra magazin dünyasında özel hayatı ile yeniden yer aldı.

Ardından kendisinden on yaş küçük Eren Morova ile aşk yaşamaya başladı.

Cem Uzan İle Ne Oldu?

Alara Koçibey, Cem Uzan'la 19996 yılında bir arkadaşlarının vesilesiyle tanışan çift bir yıl beraberliklerinin ardından 5 Kasım 1997'de Amerika’da sade bir nikahla evlendi.

Çiftin olaylı geçen evliliklerinde; TMSF( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) tarafından ailenin tüm mal varlığına el konulduğunda da, Cem Uzan Genç Parti’yi kurup seçim gezisine çıktığında da, Alara Koçibey, eşinin yanında yer aldı.

Ancak hakkında uluslararası ‘kırmızı bülten’ çıkarılan Uzan’ın, Paris’e taşınması ve Koçibey hakkında yayılan aldatma dedikoduları evliliklerin sonunu getirdi.

Çift, evliliklerini 13 yılın ardından sonlandırdı.