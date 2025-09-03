Mahkeme, Çelik ve mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılmasına, 196 delegenin tedbiren görevden alınmasına ve süregelen kongre sürecinin durdurulmasına hükmetti. Karar sonrası İstanbul'da CHP'de yeni bir dönem başlarken, partiye kayyum heyeti atandı.

Kongre İptal Edildi

2 Eylül 2025’te İstanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesi, CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi’ni iptal etti. Bu karar doğrultusunda CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı. Mahkeme, ayrıca 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Parti yönetimine, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir kayyum heyeti atandı.



Kararın ardından Çelik, “Meseleyi anlamaya çalışıyoruz” ifadeleriyle hukuki süreci takip edeceklerini söyledi.

Özgür Çelik Kimdir?

14 Haziran 1981’de Sivas’ın Zara ilçesinde doğan Özgür Çelik, öğretmen bir babanın oğludur. Eğitimine Sivas’ta başlayan Çelik, lise için İstanbul’a taşındı ve Bakırköy Anadolu Lisesi’nden mezun oldu.Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamlayan Çelik, ardından akademik kariyerine devam etti.İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans yaptı.Daha sonra Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları üzerine ikinci bir yüksek lisans derecesi aldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Neden Görevden Alındı?

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 2 Eylül 2025’te İstanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 8 Ekim 2023’te yapılan 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ni iptal etmesiyle görevden alındı. Mahkeme, kongrede “oylamaya hile karıştırıldığı” ve Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesine aykırı hareket edildiği iddiaları üzerine Çelik ve 9 siyasetçi hakkında 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası talebiyle açılan davayı değerlendirerek, Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştırdı. Kararla birlikte 196 delege tedbiren görevden alındı ve yerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir kayyum heyeti atandı. Çelik’in görevden alınmasına neden olan süreç, 8 Temmuz 2025’teki ifadesi ve “menfaat karşılığı hile” iddialarıyla başlamış, ayrıca 31 Ocak 2025’te Ekrem İmamoğlu’nun adliye önündeki eylemi nedeniyle “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamaları da soruşturmayı derinleştirmişti.