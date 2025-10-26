İŞKUR üzerinden yayımlanan duyuruda, hastanelere silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi alımı yapılacağı açıklandı. Özel hastanelerde istihdam edilecek adaylar KPSS şartı aranmadan değerlendirilecek.
Başvuru Şartları:
En az ilkokul mezunu olmak,
5188 Sayılı yasa gereği “Özel Güvenlik Kimlik Kartı”na sahip olmak (silahlı-silahsız),
Dürüst, görev kapsamında iş etiği ve disipline önem gösteren,
Araştırma ve inceleme merakına sahip,
Sakin, olumlu düşünme becerisi olan, güler yüzlü,
Esnek çalışma toleransı olan,
Bütünsel bakışa sahip ve çözüm odaklı davranan,
İş odaklı olarak dedikodudan kaçınan,
Giyimine ve kişisel bakımına özen gösteren.
Başvurular Nereden Yapılacak?
Silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi ilanlarına başvurular internet üzerinden alınacak. Adaylar, İŞKUR’un resmi internet adresi esube.iskur.gov.tr üzerinden giriş yaparak, iş arama ekranında ilan numaralarıyla başvuru yapabilecek.