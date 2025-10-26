Fatih Ürek’e Ne Oldu?

Şarkıcı Alişan ve oyuncu Feyyaz Şerifoğlu hastaneye koştu! Şarkıcı ve televizyon programcısı Fatih Ürek geçirdiği kalp krizi nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırıldı. 20 dakika boyunca kalbi duran Fatih Ürek'in entübe edildiği açıklandı. Tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi.

Tedavisi Devam Ediyor

Tedavisi devam eden 59 yaşındaki Fatih Ürek için sosyal medyada yayılan 'öldü' iddiaları herkesi endişelendirirken, Alişan gece yarısı hastaneye gitti. Basın mensuplarıyla konuşan ünlü şarkıcı, "Bilmiyorum yani, şu an içeriden bir bilgi almadan... Mert ile konuşuyoruz da inşallah... Benim için değerli biri... İnşallah güzel haber alırız" ifadelerini kullandı.

“Dua Etmekten Başka Çaremiz Yok”

Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ise ünlü şarkıcı için "Dua etmekten başka çaremiz yok. Bu süreçte görmeyen varsa doktorlar gelsinler görsünler dedi" ifadelerini kullandı.