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Dr. Şahin, “Hasta hakları birim sorumluları tarafından hastaların başvuruları değerlendirilerek sorunları yerinde çözümlenmeye çalışılıyor” dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Ülkemizde 1998 yılından itibaren, 26 Ekim ‘’Hasta Hakları Günü’’ olarak kutlanmakta ve her yıl günün önemine binaen, hasta hakları konusunda farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır. Hasta Hakları; sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları sebebiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder. Bu doğrultuda; hizmetten genel olarak faydalanma hakkı, bilgilendirilme ve bilgi isteme hakkı, sağlık kuruluşunu ve personelini seçme ve değiştirme hakkı, mahremiyet hakkı, tedaviyi reddetme ve durdurma ve rızasının aranması hakkı, güvenli ortam hakkı, ziyaret ve refakatçi bulundurma hakkı gibi birçok haklar bulunmaktadır. Hastalarımız aldıkları sağlık hizmeti ile ilgili olarak hasta haklarına ilişkin görüş, öneri, teşekkür, sorun çözme ve şikâyet başvurularını; hastanelerde veya ilgili sağlık kurumlarındaki hasta hakları birimlerine direk veya hastahaklari.saglik.gov.tr adresinden online olarak yapabilirler.” (İlknur Erkol)