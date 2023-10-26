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Yapmış olduğu eğitimler ve projeler ile gençler tarafından beğeni toplayan SORGED, eğitimlerine bir yenisini daha ekledi.

SORGED, gençlere 28 Ekim Cumartesi günü "Suyun Önemi ve Su Ayak İzi" başlıklı eğitim gerçekleştirecek.

Yapılacak eğitim ile ilgili bilgi veren SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Yaşadığımız gezegenin yüzde 70’i sudan oluşmaktadır. Bu su oranının yalnızca yüzde 3’ü içilebilir tatlı su kaynağı olarak bilinmektedir. Ulaşılabilen tatlı su kaynaklarımız ise yüzde 1’ine tekabül etmektedir. Hal böyle olunca hem küresel olarak hem de ulusal olarak su kullanımı ve tüketimine dikkat etme hassasiyetinin önemine dikkat çekmektedir. Su krizi tüm dünyayı yakından ilgilendiren bir konudur. Dünya genelinde artan nüfus, iklim değişikliği, sabit kalan su kaynağı, ufukta ciddi bir su krizine neden olabileceği öngörülmektedir. Günümüzde seksen yıl önce tükettiğimiz suyun neredeyse dört katını tüketir hale geldiğimiz görülmektedir. Çağımızda gereğinden fazla su tüketimi yapıyor, sessiz kalıyor ve çözüm bulmakta gecikiyoruz. Son yılların en mühim hadisesi olan sürdürülebilirliktir. Su tüketimi ve suyun geleceği açısından sürdürülebilirlik oldukça önemlidir. Birleşmiş Milletler’in (BM) 2021 yılında açıkladığı Su Kalkınma Raporu’na göre, 3 milyardan fazla insanın suya erişim olanağı bulunmamaktadır ve 2030 yılına kadar su kıtlığının yüzde 40 seviyelerine yükseleceği öngörülmektedir” dedi.

“SUYUN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKECEĞİZ”

Eğitimi düzenleme amaçlarının, insanların tek kaynağı olan suyun önemine dikkat çekmek olduğunu altını çizen Uğuz, “Bu bağlamda su ile ilgili sürdürülebilirlik çalışmaları, suyun hayatımızdaki yeri ve önemi, bilinçli su tüketimi, su çeşitleri ve su ayak izi konularında eğitim düzenleyeceğiz. 28 Ekim Cumartesi günü Yozgat’ta gerçekleştirilecek olan eğitim saat 13.00'de başlayıp, 16.00'da sona erecektir. Eğitim salonunun yeri katılımcılara ayrıca bildirilecektir. Sorgun'dan katılacak gençlerimiz için ücretsiz servisimiz olacaktır. Programa katılan katılımcılara Dijital Katılım Belgesi verilecektir. Eğitime kontenjanımız 20 katılımcı ile sınırlıdır. Kontenjanının dolması ile başvuru formu kapatılacaktır. Dolayısıyla lütfen başvurunuzu en kısa sürede yapınız. Başvurusu olumlu olan katılımcılara zirve programı hakkında mesaj gönderilecektir” şeklinde konuştu. (Melike Aslı Arslan)