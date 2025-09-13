AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Hamdi Kılıç'ın vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, kıymetli büyüğümüz Hamdi Kılıç ağabeyimiz Hakk'ın rahmetine kavuştu. Partimize ve Cumhurbaşkanımıza sarsılmaz bir bağlılıkla hizmet etmiş, derin birikimi ve düşünce adamı kimliğiyle ömrünü davasına, milletine ve devletine adamıştı. Rabb'im rahmetiyle kuşatsın, mekanını cennet, makamını ali eylesin. Ailesinin, camiamızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Hamdi Kılıç’ın Cenazesi Ne Zaman, Nerede Defnedilecek?

Hamdi Kılıç’ın cenazesi, 13 Eylül 2025 günü Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’na defnedilecektir.

Hamdi Kılıç Kimdir?

Bir süredir devam eden rahatsızlıkları nedeniyle Ankara'da hayatını kaybeden Kılıç'ın cenazesi, ikindi vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Kılıç, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Neden Öldü?

Hamdi Kılıç’ın vefatına ilişkin resmi olarak açıklanan kesin bir sağlık sebebi bulunmamakla birlikte, yakın çevresinden edinilen bilgilere göre bir süredir sağlık sorunları yaşadığı iddia edilmektedir.

Hamdi Kılıç’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çalışma Süreci

Hamdi Kılıç, 2002 yılından itibaren Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidara gelişinden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın bir şekilde çalışan ekipte yer aldı.

Başbakanlık Müşavirliği görevinde bulundu.

görevinde bulundu. Erdoğan’ın başdanışmanlarından Aydın Ünal milletvekili seçildikten sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma metinlerini hazırlama görevi Kılıç’a geçti.

milletvekili seçildikten sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma metinlerini hazırlama görevi Kılıç’a geçti. Beştepe’de Erdoğan’ın en yakın çalışma ekibinde, 4-5 kişilik metin yazarlığı grubunun başında görev aldı.

Bu ekip, devlet kurumlarından verileri ve rakamları toplayarak Erdoğan’ın gündeme ilişkin konuşmalarını hazırlıyordu.

Hamdi Kılıç Nerelidir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı Hamdi Kılıç aslen Yozgat'ın Sorgun ilçesindendir.