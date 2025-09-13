Ebru Şahin Kimdir?

Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da doğmuş, Türk televizyon ve sinema oyuncusudur. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alarak kariyerine adım atmıştır. 2016 yılında "Kan Parası" adlı sinema filmiyle oyunculuk dünyasına giriş yapmıştır. Ardından "Savaşçı", "İstanbullu Gelin" ve "Yasak Elma" gibi dizilerdeki performanslarıyla dikkat çekmiştir. Ancak asıl çıkışını 2019 yılında "Hercai" dizisinde Reyyan Şadoğlu karakteriyle yakalamıştır. Bu rolüyle büyük bir beğeni kazanmış ve 2020 yılında Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştır.

Ebru Şahin Nereli?

Ebru Şahin, İstanbul doğumludur. Ailesiyle birlikte İstanbul'da büyümüş ve eğitim hayatını da burada tamamlamıştır. Bu nedenle İstanbul, hem doğum yeri hem de yaşam alanı olarak onun için özel bir anlam taşımaktadır.

Ebru Şahin’in Boyu Kaç?

Ebru Şahin'in boyu 1.70 metredir. Bu fiziksel özellik, oyunculuk kariyerinde çeşitli karakterleri canlandırırken ona avantaj sağlamıştır. Ayrıca, spor bilimleri eğitimi ve oyunculuk eğitimi, fiziksel duruşunu ve performansını olumlu yönde etkilemiştir.

Ebru Şahin'in Eşi Kimdir?

Ebru Şahin, 2022 yılında NBA oyuncusu Cedi Osman ile evlenmiştir. Çift, Türkiye'nin en çok konuşulan ünlü çiftlerinden biri haline gelmiştir. Evlilikleri, hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyük ilgi görmüş ve sosyal medyada sıkça gündem olmuştur. Cedi Osman, NBA kariyerini noktalayarak Yunan basketbol kulübü Panathinaikos'a transfer olmuş ve çift, Avrupa'da daha fazla vakit geçirmeye başlamıştır. 2025 yılında, Barselona'da 750 bin euroya lüks bir konut satın alarak yaşamlarını orada sürdürmeye karar vermişlerdir.

Ebru Şahin’in Kariyerindeki Önemli Dönüm Noktaları

Hercai (2019–2021): Reyyan Şadoğlu karakteriyle büyük bir çıkış yapmıştır.

Destan (2021): Akkız karakteriyle destan türündeki bu dizide başrol oynamıştır.

Yüz Yıllık Mucize (2023): Harika Yılmaz karakteriyle Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşmuştur.

Ebru Şahin, oyunculuk kariyerinde farklı türlerdeki projelerdeki başarılı performanslarıyla dikkat çekmiş ve Türk televizyonunun en önemli oyuncularından biri haline gelmiştir.