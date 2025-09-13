Basketbol dünyasında son yıllarda adından sıkça söz ettiren Ercan Osmani, hem Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde hem de EuroLeague'de etkileyici performanslar sergileyen bu genç yıldız, yetenekleriyle sadece kulüp takımlarında değil, millî formayla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Ercan Osmani, profesyonel basketbol dünyasının yükselen yıldızlarından biridir. 4 Ağustos 1998 tarihinde Arnavutluk'un Tropoja kentinde dünyaya gelen Osmani, Arnavut asıllı bir Türk vatandaşıdır. Basketboldaki doğal yeteneği, disiplini ve atletik özellikleri sayesinde kısa sürede elit seviyeye yükselmiştir.

Kariyerine Türkiye'de başlayan Osmani, genç yaşına rağmen önemli kulüplerde forma giymiş ve Türkiye millî basketbol takımının da vazgeçilmez oyuncularından biri hâline gelmiştir. Pozisyon olarak "uzun forvet" mevkisinde görev yapan oyuncu, hem savunmada hem de hücumda etkili performanslar sergilemektedir.

Ercan Osmani Kaç Yaşında Nereli?

Ercan Osmani, 4 Ağustos 1998 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Genç yaşına rağmen profesyonel basketbol kariyerinde ciddi bir tecrübe birikimine sahip olan Osmani, özellikle son birkaç sezonda istikrarlı performansıyla dikkat çekmektedir. Hem ligde hem de uluslararası turnuvalarda oynadığı dakikalarda etkileyici istatistikler ortaya koymuştur.

Ercan Osmani'nin doğum yeri Arnavutluk'un kuzeyinde yer alan Tropoja kentidir. Ancak çocuk yaşta Türkiye'ye gelmiş ve basketbol eğitimini burada almıştır. Dolayısıyla aslen Arnavutluklu olmakla birlikte basketbol kariyerini Türkiye'de inşa etmiş bir sporcudur. Zamanla Türkiye vatandaşlığına geçerek Türk sporunun önemli figürlerinden biri olmuştur.

Ercan Osmani Türk Mü?

Ercan Osmani, Arnavut asıllı bir Türk vatandaşıdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahiptir ve Türkiye millî basketbol takımında forma giymektedir. 2022 Avrupa Şampiyonası ve 2025 Avrupa Şampiyonası grup aşamasında millî takım adına önemli katkılar sunmuştur. Hem vatandaşlık hem de millî takım düzeyindeki performansıyla Osmani, Türk basketbol kamuoyu tarafından sahiplenilen bir isimdir.