İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın özel hayatına dair merak edilen konular arasında damadı da bulunuyor. Kamuoyunda sıkça sorulan “Başkan Cemil Tugay’ın damadı kim?” sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Cemil Tugay Damadı Kim?

Cemil Tugay’ın damadı Mümtaz Şanlı’dır. Tugay’ın kızı Defne Tugay ile 19 Eylül Cuma günü Çeşme Swiss Otel’de yapılacak düğünle evlenecekler. Düğüne İzmir’in iş, siyaset ve cemiyet hayatından birçok ismin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılması bekleniyor.

Mümtaz Şanlı Kimdir?

Mümtaz Şanlı, inşaat mühendisi ve iş hayatında İzmir merkezli projelerde görev almış genç bir profesyoneldir. 2016 – 2021 yılları arasında Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Üniversite yıllarında mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla farklı kurumlarda staj yaptı. 2019’da İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde üstyapı projelerinde hakediş, keşif, metraj ve aplikasyon süreçlerine dahil oldu. 2020’de ise Narlıdere Metro Projesi şantiyesinde görev alarak altyapı ve bilgisayar destekli mühendislik yazılımlarında (AutoCAD, SAP2000) deneyim kazandı.

Mezuniyetinin ardından profesyonel kariyerine adım atan Şanlı, Miray İnşaat bünyesinde görev aldı. Burada önce saha mühendisi, ardından teknik ofis mühendisi olarak çalıştı. Çeşme’deki Swissotel Residences Projesi başta olmak üzere rezidans, otel ve villa projelerinde kaba yapı, güçlendirme, çelik konstrüksiyon, ince işler ve cephe kaplama imalatlarının yönetiminde sorumluluk üstlendi. Proje yönetimi, alt yüklenici koordinasyonu, raporlama ve metraj kontrolleri alanlarında uzmanlık kazandı.

Bugün, İzmir’de iş hayatını sürdüren Mümtaz Şanlı, sadece mühendislik alanındaki çalışmalarıyla değil, aynı zamanda sosyal çevresiyle de dikkat çekmektedir. 19 Eylül’de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın kızı Defne Tugay ile evlenerek kamuoyunun gündemine girmiştir